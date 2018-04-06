Бышовец: футболисты ЦСКА проиграли "Арсеналу" из-за плохих оборонительных перестроений

МОСКВА, 6 апреля. /Корр. ТАСС Александр Бокулев/. Футболисты ЦСКА не уступали соперникам из "Арсенала" в движении, но плохо перестраивались в оборонительных действиях. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Анатолий Бышовец.

В четверг ЦСКА на выезде уступил лондонскому "Арсеналу" со счетом 1:4 в матче четвертьфинала Лиги Европы. На дубли Аарона Рэмзи и Александра Ляказетта армейцы ответили точным ударом Александра Головина со штрафного. При этом все голы в матче были забиты в первом тайме.

"Перспективы, конечно, не выглядят радужными, - считает Бышовец. - В ЦСКА давно назрела смена поколений, хотя для внутреннего потребления центральная зона обороны и модель игры в три защитника вполне оправданны. Тем не менее мячи были забиты "Арсеналом" практически из центральной зоны, это смущает, так как выполнение оборонительных функций зависит и от центрального полузащитника. При этом в целом тактика была выдержана, ЦСКА даже не уступал по движению, тренерам удалось подвести игроков в хорошем физическом состоянии, однако все, что касается перестроений, быстрых атак соперника, нестандартных действий игроков "Арсенала", встречалось игроками ЦСКА без должной плотности и осмысленности".

В составе ЦСКА играли вратарь Игорь Акинфеев (31 год) и защитники Сергей Игнашевич (38 лет), Василий и Алексей Березуцкие (по 35 лет), которые участвовали в предыдущих двух встречах армейцев и "Арсенала" в 2006 году. "Возрастные игроки ЦСКА достойны уважения, они очень много сделали для клуба, но нельзя же продолжать напоминать известную поговорку "хозяин так любил собаку, что по частям рубил ей хвост". Так что эти футболисты уже только для внутреннего потребления, потому что как только увеличиваются скорости, есть определенные проблемы", - отметил Бышовец.

Специалист считает, что проблемы ЦСКА отражают недостатки всей системы подготовки российских футболистов. "Это общая проблема для российских команд, ведь даже лучшие обороны и "Локомотива", и ЦСКА в матчах Лиги Европы пропускают 12 мячей в трех матчах на двоих ("Локомотив" в 1/8 финала турнира уступил испанскому "Атлетико" с общим счетом 1:8 - прим. ТАСС). Да, выстроена организация игры, схема, структура, но все это упирается в то, что сам процесс подготовки, который наблюдается у наших тренеров, сводится больше к дрессировке без осмысления, понимания и предугадывания того, что необходимо. Думаю, что такой пробел в игровом интеллекте действительно присутствует, поэтому и проблемы в национальной команде", - сказал собеседник агентства.

Бышовец выразил опасение, что футболисты ЦСКА не успеют восстановиться к ответному матчу в Москве, который пройдет 12 апреля. "ЦСКА, сыграв с "Арсеналом", совершает перелет, потом 9 апреля играет с "Динамо", а через три дня опять матч [с "Арсеналом"]. Такой режим, микроцикл очень сложны для команды, это вообще ахиллесова пята наших клубов, так как те же англичане привыкли играть в подобном режиме, а для наших тренеров и игроков это зачастую непосильные задачи", - подчеркнул заслуженный тренер России.