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Восьмикратная олимпийская чемпионка лыжница Бьорген объявила о завершении карьеры

Спорт
6 апреля, 12:51 дата обновления: 6 апреля, 13:01 UTC+3 ОСЛО ОСЛО 6, апреля. /ТАСС

38-летняя норвежка является самым титулованным спортсменом в истории зимних Олимпиад

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Марит Бьорген

Марит Бьорген

© EPA/ANDERS WIKLUND

ОСЛО, 6 апреля. /ТАСС/. Восьмикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам норвежка Марит Бьорген объявила о завершении карьеры. Соответствующее заявление она сделала в пятницу телерадиокомпании NRK.

"Я знаю, что мне не хватает мотивации для того, чтобы выложиться в предстоящем сезоне на 100%, поэтому я решила, что ухожу", - заявила 38-летняя лыжница. Ее последним турниром в карьере станут соревнования в Тронхейме, которые пройдут 11 апреля.

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На Играх в Пхёнчхане Бьорген стала самым титулованным спортсменом - как среди женщин, так и среди мужчин - в истории проведения зимних Олимпиад. В общей сложности на счету лыжницы 15 олимпийских медалей - восемь золотых, четыре серебряные и три бронзовые. По числу завоеванных наград высшего достоинства Бьорген сравнялась с двумя соотечественниками - биатлонистом Уле-Эйнаром Бьорндаленом и лыжником Бьорном Дэли, но обошла обоих по общему количеству олимпийских медалей. Ранее на этой неделе Бьорндален также объявил о том, что уходит из спорта.

Впервые Бьорген дебютировала на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити в 2002 году, где выиграла серебро в эстафете, в Турине в 2006 году норвежка стала второй в гонке с раздельным стартом на 10 км. В Ванкувере в 2010 году Бьорген выиграла три золота, серебро и бронзу, в Сочи в 2014 году - три золота, в Пхёнчхане - два золота, серебро и две бронзы. Бьорген выигрывала марафон на 30 км на двух Олимпиадах подряд.

Также она является 18-кратной чемпионкой мира, пятикратным серебряным призером и трижды - бронзовым. Четыре раза Бьорген выигрывала общий зачет Кубка мира по лыжным гонкам. В 2015 году она выиграла лыжную многодневную гонку "Тур де Ски".

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