Тактаров не считает пиар-акцией нападение Макгрегора на автобус с Нурмагомедовым

МОСКВА, 6 апреля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Нападение бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора на автобус с участниками турнира UFC 223, в котором находился российский претендент на титул в легком весе Хабиб Нурмагомедов, не стоит расценивать как пиар-акцию перед возможным поединком двух спортсменов. Такое мнение ТАСС высказал бывший боец UFC Олег Тактаров.

Нападение Макгрегора на автобус, возможно, стало следствием перепалки Нурмагомедова с другим российским бойцом Артемом Лобовым, которая случилась в Нью-Йорке в начале недели. Претендент на чемпионский титул и друг ирландского бойца, встретившись случайно в одном из отелей города, обменялись нелицеприятными высказываниями в адрес друг друга. За этим последовала стычка, в ходе которой Лобов получил пощечину. Нурмагомедову не понравилось интервью соотечественника, в котором он усмотрел оскорбительные высказывания в свой адрес.

"Не думаю, что это пиар-акция", - сказал Тактаров, сообщив, что Лобов прислал ему сообщение, в котором говорится, что Макгрегора назвали весьма оскорбительным словом.

Нурмагомедов 8 апреля проведет бой против американца Макса Холлоуэя. В случае победы следующим соперником россиянина может стать как раз Макгрегор, который не выступает в UFC уже полтора года. Именно по этой причине инцидент в Нью-Йорке мог стать началом пиар-кампании по раскрутке потенциального поединка россиянина и ирландца, который может пройти уже нынешней осенью.

"В любом таком конфликте много всего намешано. Если и была пиар-акция, то только отчасти, поскольку в таких ситуациях важна личная оценка происходящего, дружеские отношения. Взрослые парни не будут просто так бросать в автобус что попало, тем более миллионер [Макгрегор]. Если бы они хотели устроить пиар-акцию, было бы иначе", - отметил собеседник агентства.

Макгрегор почувствовал жажду борьбы

После инцидента ирландец сдался полиции. Он предстанет перед судом, ему предъявлены обвинения по трем правонарушениям. При этом UFC рекомендовал Макгрегору отказаться от посещения своих турниров.

"Дадут ли ему после этого бой в UFC? Конечно, куда он денется, - сказал Тактаров. - Да и Конору это будет полезно, думаю, такая встряска ему нужна, он почувствовал желание драться. Ведь он просто не знал, как распоряжаться деньгами, которые на него свалились. Это добавило ему человеческих эмоций, которые могут сподвигнуть его на шаги, которые любят любители MMA, а не шоу".

По неофициальным данным, за прошлогодний боксерский бой с непобедимым Флойдом Мэйуэзером Макгрегор заработал более $100 млн. Первый после перерыва поединок ирландца в UFC должен состояться уже в 2018 году.