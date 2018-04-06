РФС примет решение по иску Сапеты к ФК "Динамо" 11 апреля

МОСКВА, 6 апреля. /Корр. ТАСС Александр Бокулев/. Заседание палаты по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) относительно иска Александра Сапеты к московскому "Динамо" состоится 11 апреля. Об этом ТАСС сообщили в РФС.

"Дата заседания утверждена - оно состоится 11 апреля", - заявили в РФС.

Ранее 28-летний Сапета обратился в палату по разрешению споров в РФС с целью получить денежную компенсацию за досрочное расторжение контракта с футбольным клубом "Динамо". Соглашение полузащитника с клубом было рассчитано до июня 2019 года, однако руководство "Динамо" инициировало прекращение трудовых отношений с Сапетой в феврале.

Футболист выступал в составе московского клуба с 2011 по 2014 год, а летом 2016 года игрок вернулся в состав бело- голубых, сумев по результатам сезона выиграть с командой первенство Футбольной национальной лиги (ФНЛ). За все время выступлений в "Динамо" Сапета принял участие в 97 матчах, забив 5 голов. В течение футбольной карьеры игрок также выступал за раменский "Сатурн" и екатеринбургский "Урал", а 22 февраля этого года Сапета перешел в "Ростов", за который уже сыграл в трех матчах. Кроме того, в 2011-12 годах футболист привлекался во вторую сборную России (3 матча, 1 гол).

Сапета является победителем юношеского чемпионата Европы по футболу 2006 года.