Чемпионат КЧР по художественной гимнастике собрал в Черкесске около 400 спортсменок

ЧЕРКЕССК, 6 апреля /ТАСС/. Около 400 спортсменок из 14 городов юга России участвуют в открытом чемпионате Карачаево-Черкесии по художественной гимнастике "Снежные Вершины", начавшемся сегодня в Черкесске, сообщила в пятницу ТАСС президент Федерации художественной гимнастики КЧР Наталия Власенко.

"Отрадно, что число и география участников нашего чемпионата ежегодно растет, в 2017 году было 250 человек, в этом уже около 400 из 14 городов РФ. Благодаря вниманию правительства и главы КЧР Рашида Темрезова вопросам развития спортивной инфраструктуры республики у нас появились современные спорткомплексы, где можно на должном уровне принимать много спортсменов и проводить крупные соревнования", - сказала Власенко.

Турнир проходит в самом крупном физкультурно-оздоровительном комплексе КЧР "Юбилейный", открывшемся в прошлом году к 25-летию республики. Состязания среди гимнасток в возрасте от 5 до 17 лет в индивидуальном и командном многоборье будет идти с 6 по 8 апреля.

Открытый чемпионат КЧР по художественной гимнастике "Снежные Вершины" в этом году проводится в шестой раз.