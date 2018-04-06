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Чемпионат КЧР по художественной гимнастике собрал в Черкесске около 400 спортсменок

Спорт
6 апреля, 13:16 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 6, апреля /ТАСС

Турнир проходит в самом крупном физкультурно-оздоровительном комплексе КЧР "Юбилейный"

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ЧЕРКЕССК, 6 апреля /ТАСС/. Около 400 спортсменок из 14 городов юга России участвуют в открытом чемпионате Карачаево-Черкесии по художественной гимнастике "Снежные Вершины", начавшемся сегодня в Черкесске, сообщила в пятницу ТАСС президент Федерации художественной гимнастики КЧР Наталия Власенко.

"Отрадно, что число и география участников нашего чемпионата ежегодно растет, в 2017 году было 250 человек, в этом уже около 400 из 14 городов РФ. Благодаря вниманию правительства и главы КЧР Рашида Темрезова вопросам развития спортивной инфраструктуры республики у нас появились современные спорткомплексы, где можно на должном уровне принимать много спортсменов и проводить крупные соревнования", - сказала Власенко.

Турнир проходит в самом крупном физкультурно-оздоровительном комплексе КЧР "Юбилейный", открывшемся в прошлом году к 25-летию республики. Состязания среди гимнасток в возрасте от 5 до 17 лет в индивидуальном и командном многоборье будет идти с 6 по 8 апреля.

Открытый чемпионат КЧР по художественной гимнастике "Снежные Вершины" в этом году проводится в шестой раз.

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