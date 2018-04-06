Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Член совета ФИФА и глава Конфедерации футбола Океании Дэвид Чунг ушел в отставку

Спорт
6 апреля, 13:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Отмечается, что Чунг ушел в отставку по личным причинам

Поделиться
Материал из 1 страницы
Бывший глава Футбольной ассоциации Папуа - Новой Гвинеи Дэвид Чунг

Бывший глава Футбольной ассоциации Папуа - Новой Гвинеи Дэвид Чунг

© EPA/PATRICK B. KRAEMER

ТАСС, 6 апреля. Глава Футбольной ассоциации Папуа - Новой Гвинеи Дэвид Чунг ушел в отставку с поста президента Конфедерации футбола Океании и покинул совет Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Отмечается, что Чунг ушел в отставку по личным причинам. Также он покинул пост старшего вице-президента ФИФА. Конфедерация футбола Океании должна будет выбрать нового представителя в совете ФИФА.

Чунг был выбран президентом Конфедерации футбола Океании в 2011 году и, как ее глава, стал членом совета ФИФА.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
2
Лобов официально исключен из турнира UFC в Нью-Йорке из-за нападения на автобус
3
Захарова: домашние животные Скрипалей могли стать важной уликой в деле об отравлении
4
Тактаров не считает пиар-акцией нападение Макгрегора на автобус с Нурмагомедовым
5
Постпред США при ООН заявила, что Москва никогда не будет другом Вашингтона
6
Порошенко заявил, что в мае начнется Операция объединенных сил в Донбассе
7
Золотовицкий приветствовал назначение Машкова худруком "Табакерки"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости