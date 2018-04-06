Член совета ФИФА и глава Конфедерации футбола Океании Дэвид Чунг ушел в отставку

ТАСС, 6 апреля. Глава Футбольной ассоциации Папуа - Новой Гвинеи Дэвид Чунг ушел в отставку с поста президента Конфедерации футбола Океании и покинул совет Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Отмечается, что Чунг ушел в отставку по личным причинам. Также он покинул пост старшего вице-президента ФИФА. Конфедерация футбола Океании должна будет выбрать нового представителя в совете ФИФА.

Чунг был выбран президентом Конфедерации футбола Океании в 2011 году и, как ее глава, стал членом совета ФИФА.