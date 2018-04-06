Терапевтические исключения в 2017 году получили 22 российских спортсмена

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Терапевтические исключения на использование запрещенных препаратов (TUE) в 2017 году получили 22 российских спортсмена, что меньше двух третьих от общего числа заявителей. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.

Всего в прошлом году было подано 98 прошений от российских спортсменов на предоставление им права использовать в лечебных целях препараты, которые содержат субстанции из запрещенного списка Всемирного антидопингового агентства (WADA). Через первую проверку прошли только 33 заявки, из числа которых было удовлетворено только 22.

"В этом направлении ведется большая работа, это одно из направлений, на которое мы обращаем особое внимание, - сказал Ганус. - С одной стороны, мы должны уберечь спортсменов, чтобы они не умирали, с другой - исключить притворность, чтобы запрещенные субстанции не употреблялись обманным путем".

"При этом в работе с документами мы вышли на новый, качественный уровень. Мы строго смотрим за тем, чтобы все было официально", - подчеркнул он.

Гендиректор РУСАДА отметил, что сотрудники агентства прошли специальное обучение в Финском антидопинговом агентстве по теме выдачи терапевтических исключений.

РУСАДА по причине отсутствия соответствия кодексу WADA последние два года работает под наблюдением Британского антидопингового агентства (UKAD).