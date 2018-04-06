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Более 100 тыс. болельщиков из Республики Корея посетят матчи ЧМ-2018 в российских городах

Спорт
6 апреля, 14:16 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 6, апреля. /ТАСС

Ранее сообщалось, что глава МВД России Владимир Колокольцев и генеральный комиссар Национального агентства полиции Республики Кореи Ли Чхоль Сон подписали соглашение о взаимодействии

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Кубок чемпионата мира по футболу

Кубок чемпионата мира по футболу

© Сергей Савостьянов/ТАСС

САРАТОВ, 6 апреля. /ТАСС/. Более 100 тысяч болельщиков из Республики Корея посетят, как ожидается, российские города, чтобы побывать на матчах чемпионата мира по футболу. Об этом в пятницу сообщил журналистам Генеральный консул Посольства Республики Корея в РФ Ким Се Ун в рамках визита корейской делегации в Саратов.

"Это довольно трудный вопрос, насколько я знаю, выкуплено примерно 100,5 тыс. билетов южнокорейскими гражданами для того, чтобы посетить матчи. Я думаю, что это число еще увеличится в дальнейшем", - сказал он, отвечая на вопрос о том, сколько граждан приедут на матчи ЧМ.

Ранее сообщалось, что глава МВД России Владимир Колокольцев и генеральный комиссар Национального агентства полиции Республики Кореи Ли Чхоль Сон подписали соглашение о взаимодействии на чемпионате мира по футболу.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах на 12 стадионах.

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