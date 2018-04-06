Главный тренер "Спартака" Каррера заявил, что отклонил предложения иностранных клубов

ТАСС, 6 апреля. Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера заявил, что получал предложения о работе от иностранных футбольных клубов, но отказался от них. Слова Карреры приводит Itasportpress.

"У меня есть соглашение со "Спартаком" до 2019 года, сейчас я не думаю о его продлении, - сказал Каррера. - Действительно, со мной связывались некоторые иностранные клубы, но я ответил: "Нет, спасибо". Я хочу тренировать "Спартак" много лет и постоянно добиваться успеха с ним. Сейчас мое будущее - это матч с "Анжи" в воскресенье".

Каррера заявил, что не будет доволен вторым местом в чемпионате России, даже несмотря на то, что оно дает право сыграть в Лиге чемпионов. "Меня не устраивает второе место, которое даст выход в Лигу чемпионов, - сказал тренер "Спартака". - Мы постараемся набрать как можно больше очков, даже если "Локомотив" останется фаворитом. Мы не пропускаем больше двух голов в чемпионате России с октября, это важный сигнал к тому, что команда нашла баланс между владением мячом и игрой без него".

Каррера отметил, что стремится выигрывать для команды, а не для себя лично. "У меня нет цели побить рекорд Спаллети (Лучано Спаллети трижды выигрывал чемпионат России, по одну разу Кубок и Суперкубок России с "Зенитом" - прим. ТАСС) по количеству завоеванных трофеев в России среди итальянцев, - сказал Каррера. - Я хочу выигрывать, чтобы болельщики красно-белых были счастливы. Не скрою, что было бы гордостью стать самым успешным итальянским тренером в России, но это был бы не только личный успех, но заслуга команды".

"Спартак" набрал 47 очков в 24 матчах и занимает второе место в чемпионате. Следующий матч красно-белые проведут 8 апреля в гостях с махачкалинским "Анжи". В полуфинале Кубка России "Спартак" 18 апреля сыграет на своем поле против "Тосно" из Ленинградской области.