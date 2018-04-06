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Обучение волонтеров ЧМ-2018 началось в Саранске

Спорт
6 апреля, 15:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Отмечается, что теоретический курс прошли более 1800 активистов

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Волонтер ЧМ-2018

Волонтер ЧМ-2018

© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 6 апреля. Первая стадия обучения волонтеров чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, прошла в Мордовском государственном университете им. Н. П. Огарева. Об этом сообщает официальный туристический портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com.

Отмечается, что теоретический курс прошли более 1800 активистов. На тренингах участники познакомились друг с другом, с историей чемпионатов мира, ознакомились со структурой и ценностями Международной федерации футбола (ФИФА), объектами ЧМ-2018, а также узнали правила взаимодействия с клиентскими группами ФИФА.

Впереди у волонтеров еще две ступени обучения - функциональное и практика на объекте. Эти два этапа пройдут перед турниром в период с мая по июнь.

Саранск примет четыре матча группового этапа чемпионата мира: Перу - Дания (16 июня), Колумбия - Япония (19 июня), Иран - Португалия (25 июня) и Панама - Тунис (28 июня).\

Из России с футболом: официальный туристический портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com.

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ЧМ-2018 по футболу Волонтерская программа ЧМ-2018
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