Обучение волонтеров ЧМ-2018 началось в Саранске

ТАСС, 6 апреля. Первая стадия обучения волонтеров чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, прошла в Мордовском государственном университете им. Н. П. Огарева. Об этом сообщает официальный туристический портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com.

Отмечается, что теоретический курс прошли более 1800 активистов. На тренингах участники познакомились друг с другом, с историей чемпионатов мира, ознакомились со структурой и ценностями Международной федерации футбола (ФИФА), объектами ЧМ-2018, а также узнали правила взаимодействия с клиентскими группами ФИФА.

Впереди у волонтеров еще две ступени обучения - функциональное и практика на объекте. Эти два этапа пройдут перед турниром в период с мая по июнь.

Саранск примет четыре матча группового этапа чемпионата мира: Перу - Дания (16 июня), Колумбия - Япония (19 июня), Иран - Португалия (25 июня) и Панама - Тунис (28 июня).\

Из России с футболом: официальный туристический портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com.