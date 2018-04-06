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Веломногодневка "Гран-при Сочи" пройдет с 18 по 21 апреля

Спорт
6 апреля, 15:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Гонка была возвращена в программу всероссийских соревнований

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ТАСС, 6 апреля. Федерация велосипедного спорта России (ФВСР) вернула в программу всероссийских соревнований веломногодневку "Гран-при Сочи". Об этом сообщает пресс-служба федерации.

Гонка пройдет с 18 по 21 апреля и будет состоять из четырех этапов. Первая часть пройдет по маршруту "Зимний театр" - "Театральная площадь" - "Горная карусель", а завершится многодневка на вершине горы Ахун. Гонка будет проведена в статусе всероссийских соревнований по велоспорту на шоссе.

В турнире примут участие гонщики из Омской, Иркутской, Самарской, Тюменской, Новосибирской, Калининградской, Тульской, Московской, Воронежской, Челябинской областей, Краснодарского края, Удмуртской Республики, Крыма, Адыгеи, городов Москвы и Санкт-Петербурга.

В начале 2016 года ФВСР отказалась от проведения ряда всероссийских гонок, в том числе от "Гран-при Сочи".

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