Тренеры олимпийской сборной России провели мастер-класс для воспитанников школы ХК "Сочи"

СОЧИ, 6 апреля. /ТАСС/. Тренерский штаб олимпийской сборной России провел мастер-класс для воспитанников школы хоккейного клуба "Сочи", передает корреспондент ТАСС с места событий.

Тренировочный процесс, в котором приняли участие более 20 воспитанников школы "Сочи", был построен согласно национальной программе развития хоккея, которая была представлена в марте текущего года. Ее внедрение начнется со следующего сезона.

Занятия продолжались один час, после чего была организована фото- и автографсессия с тренерами национальной команды и нападающим сборной Денисом Зерновым.

"Мы очень ждали появления национальной программы, это важное дело, - заявил журналистам тренер олимпийской сборной России Илья Воробьев. - Ее нужно внедрять, проверять, чтобы она работала. Нужно немного подождать, чтобы программа дала плоды, это очень важно для развития нашего хоккея. Детям было все в радость, в таком возрасте радуешься любым упражнениям, тем более если на тебе форма сборной".

Национальная программа разработана Федерацией хоккея России и будет внедрена в семи межрегиональных координационных центрах, объединяющих более 600 детских хоккейных школ.