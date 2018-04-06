Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Газон для стадиона ЧМ-2018 в Самаре прибудет из Германии на 22 грузовиках

Спорт
6 апреля, 16:04 UTC+3 САМАРА САМАРА 6, апреля. /ТАСС

Как только караван машин прибудет в Самару, начнется его укладка

Поделиться
Материал из 1 страницы
Стадион "Самара-Арена"

Стадион "Самара-Арена"

© Егор Алеев/ТАСС

САМАРА, 6 апреля. /ТАСС/. Газонное покрытие для футбольного поля стадиона "Самара-Арена" прибудет из Германии на 22 грузовиках. В пятницу газон был срезан в одном из германских питомников и погружен на большегрузный транспорт, сообщили ТАСС в пресс-службе компании ПСО "Казань" - генподрядчика строительства стадиона "Самара- Арена".

"Газон для "Самара-Арены" сегодня утром срезали в питомнике в Германии и сразу погрузили в машины. Траву для арены привезут на 22 большегрузах. Как только караван машин прибудет в Самару, начнется его укладка. Площадь игрового поля с технической зоной составляет более 10,6 тыс. кв. м", - отметили в пресс-службе.

Смотрите также

ФИФА представила дизайн билетов на матчи ЧМ-2018

Обучение волонтеров ЧМ-2018 началось в Саранске

Ранее в пресс-службе правительства Самарской области сообщили ТАСС, что газон будет состоять преимущественно из мятлика и райграса - эти сорта травы предельно практичны и считаются идеальными для футбольного поля. После укладки газона потребуется еще семь дней, чтобы его прошить специальными нитями. Нити уже доставлены в Самару, на прошивку их уйдет около 9 тысяч километров, они сделают газон мягким и повысят его износостойкость. Поддерживать "спортивную форму" живого зеленого организма будет система подогрева и полива, для которого воду будут подавать 35 форсунок.

Ранее директор департамента по проведению соревнований и мероприятий Международной федерации футбола (ФИФА) Колин Смит рассказал, что строительство стадиона в Самаре идет с отставанием от графика, но местные власти обещают завершить все работы до конца апреля.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Самара примет шесть матчей чемпионата мира в России - встречи группового этапа Коста-Рика - Сербия (17 июня), Дания - Австралия (21 июня), Уругвай - Россия (25 июня) и Сенегал - Колумбия (28 июня), а также по одной игре 1/8 финала и 1/4 финала турнира.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Новые санкции США. Кто вошел в черный список
2
Путин снял с должностей ряд генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС
3
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
4
США ввели новые санкции против российских чиновников, бизнесменов и компаний
5
Биография народного артиста РФ Владимира Машкова
6
Лобов официально исключен из турнира UFC в Нью-Йорке из-за нападения на автобус
7
Защита капитана российского судна "Норд" внесла за него залог
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости