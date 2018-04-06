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РФС объявил о переносе матча сборных России и Турции со стадиона "Динамо"

Спорт
6 апреля, 16:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Как отметил и.о. президента союза Александр Алаев, решение принято исходя из соображений безопасности и степени готовности арены

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Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Александр Алаев

Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Александр Алаев

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Матч сборных России и Турции по футболу пройдет не на стадионе "Динамо", как планировалось. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев.

Встреча сборных России и Турции, которая запланирована на 5 июня, должна была стать первой на новом стадионе "Динамо".

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"Сегодня совместно с руководством "ВТБ Арена парк" мы приняли решение о том, что 5 июня национальная сборная России не будет играть на стадионе "Динамо" контрольный матч с Турцией, - заявил Алаев. - Исходя из соображений безопасности, а также степени готовности объекта, РФС рассматривает возможность проведения игры на другой арене. Сейчас вопрос находится в стадии проработки, думаю, что на следующей неделе наступит окончательная ясность. Со своей стороны мы хотели бы поблагодарить за конструктивный диалог руководство проекта "ВТБ Арена парк", надеемся в скором времени провести на динамовском стадионе один из официальных или контрольных матчей сборной России".

Как ранее стало известно ТАСС, основной вариант для переноса - стадион ЦСКА. Однако для этого РФС должен получить разрешение от Международной федерации футбола, так как к этому времени арена, которая будет использоваться как одна из тренировочных площадок чемпионата мира, будет находиться в ее ведении.

Матч со сборной Турции станет для команды России последним перед стартом чемпионата мира, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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