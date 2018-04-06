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Сборная России по регби-7 проиграла команде Новой Зеландии в матче Мировой серии

Спорт
6 апреля, 16:50 UTC+3 ГОНКОНГ /Корр. ТАСС, Александр Зюзин

Встреча завершилась поражением россиян со счетом 5:36

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ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 6 апреля. /Корр. ТАСС Александр Зюзин/. Мужская сборная России по регби-7 в пятницу проиграла команде Новой Зеландии на старте седьмого этапа Мировой серии, который проходит в Гонконге. Матч завершился со счетом 5:36.

"Прямо скажем, набрать очки с Новой Зеландией сложно", - признал в беседе с корр. ТАСС заместитель руководителя высшего совета Федерации регби России Кирилл Яшенков. По его словам, команда чувствует большую ответственность перед нынешним этапом Мировой серии, поскольку на нем решается ее дальнейшая судьба.

"Для нас этот этап решающий", - подтвердил в беседе с ТАСС председатель высшего совета Федерации регби России, руководитель Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев. "Наша команда первый раз собрала близкий к сильнейшему состав. Ряд игроков и капитан Владимир Остроушко вернулись в строй после тяжелой травмы. Если мы вылетим, то вернуться будет крайне сложно, пройдет целая эпоха времени", - сказал Артемьев.

"Нас боятся в Европе, где мы были четырехкратными чемпионами. Доминируют австралийцы, новозеландцы, команда ЮАР, а мы находимся сразу за первым десятком", - признал Артемьев.

"У нас очень сложная группа, сегодня мы играли с Новой Зеландией, это сильнейшая команда. В субботу будут матчи с командами Фиджи и Самоа", - добавила Елена Артамонова, член высшего совета Федерации регби России.

Этап Мировой серии по регби-7 завершится в Гонконге 8 апреля.

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