Бой между Нурмагомедовым и Холлоуэем не состоится

НЬЮ-ЙОРК, 6 апреля. /ТАСС/. Бой за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Максом Холлоуэем не состоится. Об этом сообщает ESPN.

BREAKING: Max Holloway has been declared medically unfit to fight. Holloway is out of UFC 223. Per Dana White. — Brett Okamoto (@bokamotoESPN) 6 апреля 2018 г.

Американец был снят с турнира UFC 223 по решению врачей во время процедуры взвешивания перед турниром. Нурмагомедов сумел уложиться в рамки весовой категории, его вес перед боем составил 69,85 кг (лимит весовой категории - 70,3 кг). Холлоуэй, который согласился выйти на поединок с Нурмагомедовым вместо получившего травму американца Тони Фергюсона за шесть дней до боя, не смог с первого раза сделать вес. Он хотел продолжить процедуру сгонки веса, однако врачи ему это запретили.

Для Нурмагомедова данный бой стал пятым отмененным в карьере в UFC, ранее четырежды в различные годы был отменен его поединок с Фергюсоном (дважды - из-за россиянина и дважды - из-за американца). Кроме того, турнире UFC 223 ранее уже были отменены поединки Артем Лобов (Ирландия/Россия) - Алекс Касерес (США), Энтони Петтис (США) - Майкл Кьеза (США) и Брэндон Морено (Мексика) - Рэй Борг (США). Причиной для отмены данных боев послужил инцидент с нападением бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора и его команды на автобус с бойцами - участниками турнира. Инцидент произошел в четверг, на видеозаписи происшествия видно, как Макгрегор выбил стекло автобуса при помощи постороннего предмета, в результате инцидента Кьеза и Борг получили травмы и не смогут выступить на турнире, а поединок с участием Лобова был снят по этическим причинам.

Турнир UFC 223 пройдет в Нью-Йорке в ночь с 7 на 8 апреля.