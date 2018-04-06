Большунов убежден, что знание английского сделает его соперничество с Клэбо интересней

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Четырехкратный призер Олимпийских игр в Пхёнчхане Александр Большунов намерен выучить английский язык, это сделает его соперничество с норвежцем Йоханнесом Клэбо еще интересней. Об этом Большунов рассказал ТАСС.

Во время спринтерской гонки на этапе Кубка мира в норвежском Драммене, которая прошла 7 марта, Большунов предложил победителю соревнований Клэбо провести небольшой забег-реванш во время круга почета. После трехкратный олимпийский чемпион из Норвегии отметил, что россиянин отличается своими необычными и веселыми идеями и поступками.

"Осталось подучить язык. Когда с ним будем полноценно общаться, будет еще больше интересного, это сто процентов. И тот же спринт будет чуть побольше и поинтересней, чтобы все четко было", - сказал Большунов.

"Из интервью видно, что и он, и Мартин Сундбю хорошо к нам относятся. Как и я, без всякого зла. Мы друг друга понимаем, даже не разговаривая между собой. Взаимоотношения у нас хорошие", - подчеркнул спортсмен.

Большунов заметил, что заранее неординарных поступков во время соревнований он не планирует. "Все-таки хочется привлечь народ", - сказал 21-летний лыжник.

11 апреля Большунов выступит на коммерческих соревнованиях в норвежском Тронхейме.