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Петтис заменит Холлоуэя в титульном поединке UFC с Нурмагомедовым

Спорт
6 апреля, 17:08 дата обновления: 6 апреля, 17:52 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 6, апреля. /ТАСС

Холлоуэй был снят с турнира UFC 223 по решению врачей

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Энтони Петтис

Энтони Петтис

© AP Photo/John Locher

НЬЮ-ЙОРК, 6 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Американец Энтони Петтис станет соперником россиянина Хабиба Нурмагомедова в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе UFC.

Петтис заменит американца Макса Холлоуэя, который снят с турнира UFC 223 по решению врачей.

"Холлоуэй официально не допущен к турниру, - сообщили в пресс-службе. - Предложение заменить Макса получил Энтони Петтис".

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Петтис уложился в весовую категорию. "Петтис сделал вес, все в порядке", - сказал ТАСС тренер Нурмагомедова Хавьер Мендес. Ранее Нурмагомедов также уложился в рамки весовой категории, показав вес 69,85 кг (лимит весовой категории - 70,3 кг).

Изначально Петтис должен был провести бой с Майклом Кьезой. Однако Кьеза получил раны лица в результате нападения ирландского бойца Конора Макгрегора на автобус с участниками турнира после пресс-конференции. Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк и медицинский департамент UFC не допустили Кьезу до поединка.

Петтис провел 27 боев, выиграв 20 из них, в том числе 16 - досрочно. В послужном списке российского бойца 25 побед (16 - досрочно) и ни одного поражения. Турнир UFC 223 пройдет в Нью-Йорке в ночь с 7 на 8 апреля.

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