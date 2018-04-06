Волейболисты казанского "Зенита" стали первыми финалистами чемпионата России

ТАСС, 6 апреля. Казанский "Зенит" одержал победу над кемеровским "Кузбассом" со счетом 3-2 во втором матче полуфинальной серии чемпионата России по волейболу.

Первая встреча также закончилась победой "Зенита" со счетом 3-0. Счет в серии до двух побед стал 2-0 в пользу команды из Казани. Таким образом, "Зенит" стал первым финалистом чемпионата России.

"Зенит" вышел в финал соревнований пятый раз подряд.

В финале казанцы сыграют с победителем противостояния между санкт-петербургским "Зенитом" и московским "Динамо".