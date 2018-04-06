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Тульский губернатор возглавил попечительский совет велокоманды Marathon-Tula

Спорт
6 апреля, 17:39 дата обновления: 6 апреля, 18:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Решение было принято единогласно, сообщил по итогам голосования президент Marathon Group, член попечительского совета Федерации велосипедного спорта России Александр Винокуров

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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин избран председателем попечительского совета велокоманды Marathon-Tula. Такое решение было единогласно принято на заседании совета, которое прошло в Москве в пятницу, сообщает корр. ТАСС с места событий.

Решение было принято единогласно, сообщил по итогам голосования президент Marathon Group, член попечительского совета Федерации велосипедного спорта России Александр Винокуров.

Дюмин в свою очередь отметил, что избрание в качестве председателя попечительского совета для него большая честь. "Я понимаю, это дополнительные нагрузка и ответственность, но те результаты, которые показывает наша команда, свидетельствуют, что мы на правильном пути. И я прекрасно понимаю, что велоспорт требует дальнейшего развития и нашего совместного внимания", - добавил губернатор.

Как сообщили в пресс-службе холдинга, велосипедисты полностью оснащены необходимым инвентарем и экипировкой. Кроме того, за полгода команда привлекла дополнительных технических спонсоров из Канады и Италии, которые обеспечили ее современными трековыми и шоссейными велосипедами.

В пресс-службе также сообщили, что большая часть средств была направлена на участие команды в сборах и международных соревнованиях. Отмечается, что велосипедисты провели на сборах за границей в общей сложности более полугода, приняли участие в 20 международных соревнованиях.

Соглашение о создании велокоманды Marathon-Tula в начале 2017 года подписали губернатор Тульской области Алексей Дюмин и президент холдинга Marathon Group, член попечительского совета Федерации велосипедного спорта России Александр Винокуров. Именно эта компания и стала спонсором тульской команды. В марте команда получила лицензию Международного союза велосипедистов (UCI) для выступлений на треке. Это позволит спортсменам выступать на самых престижных трековых соревнованиях, включая этапы Кубка мира.

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