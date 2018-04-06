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Мутко: Волгоград на 90% готов к организации чемпионата мира по футболу 2018 года

Спорт
6 апреля, 18:00 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 6, апреля. /ТАСС

В преддверии чемпионата мира на "Волгоград-Арене" пройдут три тестовых матча

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко

Вице-премьер РФ Виталий Мутко

© Михаил Метцель/ТАСС

ВОЛГОГРАД, 6 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виталий Мутко оценил готовность Волгограда к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года на 90%. Об этом он сообщил журналистам во время рабочего визита в город.

"Волгоград в целом уже готов принимать чемпионат мира, оценю готовность на 90%. Остаются лишь вопросы благоустройства и создания временной инфраструктуры. Сейчас нам надо сконцентрироваться только на операционной деятельности", - заявил Мутко.

В преддверии чемпионата мира на "Волгоград-Арене" пройдут три тестовых матча: во встречах Футбольной национальной лиги (ФНЛ) 21 апреля местный "Ротор" примет "Луч-Энергию" из Владивостока, а 2 мая - самарские "Крылья Советов". Третья тестовая игра состоится 9 мая - финал Кубка России.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. На 45-тысячном стадионе "Волгоград-Арена" состоятся четыре матча группового этапа турнира: Тунис - Англия (18 июня), Нигерия - Исландия (22 июня), Саудовская Аравия - Египет (25 июня) и Япония - Польша (28 июня).

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