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Габдуллин: отказы бойцов от встречи с Нурмагомедовым уже напоминают саботаж

Спорт
6 апреля, 18:18 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

В пятницу стало известно, что Макс Холлоуэй снят с турнира UFC 223 по решению врачей

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Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов

© AP Photo/Andre Penner

МОСКВА, 6 апреля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Ситуация с заменами соперников российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова начинает напоминать спортивный саботаж, но россиянин должен выигрывать у любого оппонента. Таким мнением с ТАСС поделился вице-президент Союза ММА России Радмир Габдуллин.

В ночь с 7 на 8 апреля Нурмагомедов должен был провести встречу с Тони Фергюсоном, однако она была отменена по причине травмы связки колена у американца. Макс Холлоуэй, заменивший своего соотечественника, был снят с турнира по решению врачей. Теперь его должен заменить американец Энтони Петтис, Нурмагомедов уже дал согласие на этот бой.

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"Сначала снимается один соперник, потом второй, и все это уже начинает напоминать спортивный саботаж. Лично мне, как спортивному функционеру, уже все равно, кто будет соперником Хабиба - мы ждем его победы, заслуженной годами, вся страна ждет", - подчеркнул Габдуллин.

"Зная технические и физические кондиции Нурмагомедова, я понимаю - не каждый психологически готов с ним биться. Но эта ситуация сильно отражается на репутации промоушена, на подготовке в целом всех спортсменов. Чего не скажешь о психологическом настрое Хабиба - ему все это не помешает, это - профессионал высокого уровня", - считает Габдуллин.

Изначально Петтис должен был провести бой с Майклом Кьезой. Однако Кьеза не был допущен к поединку, так как получил раны лица в результате нападения ирландского бойца Конора Макгрегора на автобус с участниками турнира после пресс-конференции.

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