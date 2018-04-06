Бочаров: Волгоград проделал колоссальную работу по подготовке к ЧМ-2018

ВОЛГОГРАД, 6 апреля. /ТАСС/. Волгоград вышел на заключительный этап в подготовке города к чемпионату мира по футболу 2018 года, однако расслабляться организаторам пока рано. Об этом заявил журналистам губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров по итогам инспекционного визита вице-премьера РФ Виталия Мутко.

"Подготовка проходит в порядке, сил и средств для окончания работ у нас достаточно, взаимодействие со всеми уровнями власти находится на самом высоком уровне. Очень хорошее взаимодействие с жителями области, которые нам реально помогают - консультируют, вносят предложения. Мы понимаем, что проделана колоссальная работа, но впереди ее не меньше, и расслабляться никто не будет. Ведь не забывайте, что Волгоградская область мероприятия такого масштаба еще не проводила никогда, так что нам необходимо мобилизовать все силы", - сказал он.

"Сегодня мы на завершающей стадии по выполнению задач по инфраструктуре, переходим к операционной деятельности и наведению порядка. Да, снег только сходит, но времени у нас еще достаточно", - также отметил он.

Летом Волгоград примет четыре матча группового этапа ЧМ-2018: Тунис - Англия (18 июня), Нигерия - Исландия (22 июня), Саудовская Аравия - Египет (25 июня) и Япония - Польша (28 июня).