Колобков: золото Легкова на ОИ в Сочи навсегда вошло в историю российского спорта

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Достижения российского лыжника Александра Легкова, в том числе его олимпийское золото Сочи, навсегда войдут в историю российского спорта. Таким мнением с ТАСС поделился министр спорта РФ Павел Колобков.

В пятницу Легков объявил о завершении международной карьеры. Спортсмен, которому в мае исполнится 35 лет, одержал победу на Играх в Сочи на дистанции 50 км свободным стилем и стал вторым в составе эстафеты.

"Александр прошел в спорте очень непростой путь, но мы навсегда запомним то, что он сделал на Играх в Сочи, - подчеркнул Колобков. - Я только могу представить, как тяжело ему, человеку, посвятившему 18 лет большому спорту, далось это решение. Его олимпийское золото навсегда вошло в историю славы российского спорта".

Колобков не сомневается, что Легков еще многое сделает для развития лыжных гонок. "Я знаю, что он намерен посвятить свою жизнь развитию спорта. Он - олимпийский чемпион, у него все получится", - уверен министр.

В послужном списке Легкова серебро (2007 год) и бронза (2013 год) чемпионатов мира. В сезоне-2012/13 он стал победителем престижной лыжной многодневки "Тур де Ски".