Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Крамер: Легкову было по силам выиграть медаль чемпионата мира 2019 года

Спорт
6 апреля, 18:53 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

В пятницу спортсмен объявил о завершении международной карьеры

Поделиться
Материал из 1 страницы
Александр Легков

Александр Легков

© EPA-EFE/KIMMO BRANDT

МОСКВА, 6 апреля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Олимпийскому чемпиону Сочи Александру Легкову, который в пятницу объявил о завершении международной картеры, было по силам выиграть медаль чемпионата мира 2019 года, который пройдет в австрийском Зеефельде. Такое мнение ТАСС высказал тренер 34-летнего спортсмена Маркус Крамер.

Легков на Играх в Сочи одержал победу на дистанции 50 км свободным стилем и стал вторым в составе эстафеты. В его послужном списке также серебро (2007 год) и бронза (2013 год) чемпионатов мира. В сезоне-2012/13 он стал победителем престижной лыжной многодневки "Тур де Ски".

Смотрите также

Колобков: золото Легкова на ОИ в Сочи навсегда вошло в историю российского спорта

Олимпийский чемпион Александр Легков объявил о завершении международной карьеры

"Мы говорили с ним о его карьере совсем недавно, на чемпионате России в Сыктывкаре, и я понимаю, почему он принял такое решение. Он уже долгое время в этом деле, им были показаны великолепные результаты, одержана победа в "Тур де Ски". Но последние два года для него оказались очень сложными, и поэтому он решил не оставаться еще на один. Хотя я говорил ему, что на чемпионате мира будет 50-километровая гонка, в которой он мог взять медаль", - сказал Крамер.

В минувшем олимпийском сезоне Легков не выступал по причине временного отстранения, которое было наложено на него в связи с подозрением в нарушении антидопинговых правил на Играх в Сочи. В ноябре дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета аннулировала его результаты в Сочи, однако Спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляцию россиянина, вернув ему олимпийские награды.

"Я могу понять его эмоции, он очень устал, поскольку он долго боролся за право вернуть медаль Сочи. И я безумно рад за него, что он сумел сохранить эту медаль, поскольку она многое значит и для него, и для истории", - отметил немецкий специалист.

"Я же немного огорчен, поскольку моя группа осталась без великолепного спортсмена, для меня было большим удовольствием работать со столь уникальным спортсменом: он силен, всегда мотивирован, он был особенным для всей команды. Своими трудолюбием он каждый день демонстрировал, что значит настоящие серьезные тренировки", - подытожил Крамер.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Новые санкции США. Кто вошел в черный список
2
Путин снял с должностей ряд генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС
3
США ввели новые санкции против российских чиновников, бизнесменов и компаний
4
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
5
Уайт: Макгрегор после нападения на автобус не сможет рассчитывать на помощь UFC
6
Лобов официально исключен из турнира UFC в Нью-Йорке из-за нападения на автобус
7
Биография народного артиста РФ Владимира Машкова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости