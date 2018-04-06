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Вратарь ХК ЦСКА Юханссон впервые сыграет с первых минут в плей-офф со СКА

Спорт
6 апреля, 18:54 дата обновления: 6 апреля, 19:00 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 6, апреля. /ТАСС

Илья Сорокин остался в запасе ЦСКА на пятую игру серии

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Ларс Юханссон

Ларс Юханссон

© Антон Новодережкин/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 апреля. /ТАСС/. Вратарь ЦСКА Ларс Юханссон впервые сыграет с первых минут в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.

Юханссон выйдет с первых минут в пятом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина против СКА. В третьем матче швед по ходу игры заменил Илью Сорокина. Сорокин остался в запасе ЦСКА на пятую игру.

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Также у столичных армейцев впервые в серии сыграет Максим Шалунов, пропустивший четыре матчи серии из-за болезни. Форвард выйдет в звене с Сергеем Шумаковым и Кириллом Петровым. По сравнению с четвертым матчем появился Константин Окулов, заменивший Романа Любимова, пропускает встречу Владимир Жарков.

В составе СКА по сравнению с последним матчем появились Максим Карпов, который выйдет в звене с Павлом Дацюком и Никитой Гусевым, а также защитник Андрей Зубарев. Пропускают встречу форвард Виктор Тихонов и защитник Егор Яковлев.

Матч СКА - ЦСКА начнется в 19:30 мск. Счет в серии до четырех побед - 2-2.

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