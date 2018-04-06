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Маркин: футбольные матчи ЦСКА и "Спартака" 18 апреля должны быть разведены по времени

Спорт
6 апреля, 20:18 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

18 апреля в Москве запланированы три матча: игры чемпионата страны "Локомотив" - "Ахмат" и ЦСКА - "Амкар", а также встреча "Спартак" - "Тосно" в Кубке России

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Председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Владимир Маркин

Председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Владимир Маркин

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 6 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Матч чемпионата России по футболу ЦСКА - "Амкар" и игра Кубка страны "Спартак" - "Тосно", которые состоятся 18 апреля, должны быть разведены по времени. Такое мнение ТАСС высказал председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) Владимир Маркин.

"Матчи чемпионата России - это отложенные игры, которые должны были пройти в день выборов президента РФ, но по просьбе МВД руководство РФПЛ пошло навстречу и перенесло их. Других дней для проведения этих матчей просто нет, сам по себе календарь очень плотный - в нем надо учитывать игры сборной, еврокубки и другие встречи. Последний тур вообще проводится в один день и в один час, так что в данном случае все, что могут сделать, это развести матчи по времени", - сказал Маркин.

"Слава богу ЦСКА и "Спартак" играют не между собой. Работа с болельщиками и фанатскими движениями ведется и велась каждый день. Я надеюсь, что все пройдет нормально", - добавил он.

18 апреля в Москве запланированы три матча: игры чемпионата страны "Локомотив" - "Ахмат" и ЦСКА - "Амкар", а также встреча "Спартак" - "Тосно" в Кубке России. Перед началом сезона президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин рассказывал, что МВД РФ просило не проводить в один день в столице более двух матчей. Однако ни одна из трех встреч не будет перенесена на другую дату.

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