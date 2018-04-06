Двукратный олимпийский чемпион штангист Курлович скончался на 57-м году жизни

ТАСС, 6 апреля. Двукратный олимпийский чемпион по тяжелой атлетике белорус Александр Курлович скончался в возрасте 56 лет. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

Отмечается, что Курлович скончался в белорусском Гродно. Причина смерти не сообщается.

Курлович родился в Гродно, в составе сборной СССР он становился победителем Олимпийских игр 1988 года в Сеуле в весовой категории свыше 110 кг, в 1992 году на Играх в Барселоне Курлович в супертяжелом весе снова завоевал золото в составе Объединенной команды, выступавшей под нейтральным флагом. Также в его активе четыре золотые (1987, 1989, 1991 и 1994) и одна серебряная (1983) медали чемпионатов мира. Кроме того, он является двукратным чемпионом Европы (1989, 1990) и обладателем Кубка мира (1994).

Курлович 12 раз устанавливал мировые рекорды, восемь из которых - в 1994 году. После окончания спортивной карьеры он работал в качестве судьи на мировых турнирах по тяжелой атлетике. Также он был директором представительства Национального олимпийского комитета Белоруссии в Гродненской области. За выдающиеся результаты и содействие развитию тяжелой атлетики он был включен в Зал славы IWF в 2006 году.

IWF выразила соболезнования Союзу тяжелой атлетике Белоруссии, семье Курловича и его друзьям.