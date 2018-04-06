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Россиянка Касаткина не сумела выйти в полуфинал турнира WTA в Чарльстоне

Спорт
6 апреля, 19:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

В четвертьфинале россиянка уступила немке Юлии Гёргес со счетом 4:6, 3:6

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Дарья Касаткина

Дарья Касаткина

© EPA-EFE/MIKE NELSON

ТАСС, 6 апреля. Россиянка Дарья Касаткина со счетом 4:6, 3:6 проиграла немке Юлии Гёргес в матче 1/4 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Чарльстоне (призовой фонд - $734,9 тыс.).

Встреча продолжалась 1 час 19 минут. В полуфинале Гёргес сыграет с победительницей пары Анастасия Севастова (Латвия) - Кристина Плишкова (Чехия), их матч пройдет позднее в пятницу.

В 2017 году Касаткина стала победительницей турнира в Чарльстоне, на данный момент эта единственная победа теннисистки в соревнованиях WTA. Касаткина является лучшей из россиянок в рейтинге WTA и занимает 12-е место.

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