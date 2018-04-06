Швейцарец Гримм избран президентом Украинской футбольной премьер-лиги

ТАСС, 6 апреля. Швейцарец Томас Гримм был выбран новым главой Украинской футбольной премьер-лиги. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Footballua.tv.

На собрании представителей команд, которое состоялось в пятницу, Гримм был единственным кандидатом на пост главы лиги. За его назначение проголосовало десять из 12 клубов. На этом посту Гримм сменил Владимира Генинсона, который был руководителем украинской лиги в течение двух лет.

"Это большая честь - стать президентом премьер-лиги. Надеюсь, что смогу реализовать все пункты своей программы, хочу сотрудничать со всеми клубами", - сказал Гримм.

В 2009 году Гримм был главой высшей футбольной лиги Швейцарии, также работал президентом клуба "Янг Бойз".