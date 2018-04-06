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Финал Кубка России по футболу не будет перенесен на другую дату

Спорт
6 апреля, 19:59 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Матч намечен на 9 мая и состоится в Волгограде

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Стадион "Волгоград-Арена"

Стадион "Волгоград-Арена"

© Дмитрий Рогулин/ТАСС

МОСКВА, 6 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Тему возможного переноса финального матча Кубка России по футболу можно больше не обсуждать, игра состоится 9 мая в Волгограде. Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента профессионального футбола Российского футбольного союза (РФС) Сергей Куликов.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что финал футбольного Кубка страны может быть перенесен на другую дату по просьбе МВД. В четверг и пятницу делегации РФС во главе с вице-премьером РФ Виталием Мутко проинспектировали "Волгоград-Арену" и обсудили подготовку к проведению тестовых матчей на стадионе.

"В Волгограде все со всеми согласовали, застолбили по тестовым матчам: 21 апреля сыграют "Ротор" и "Луч-Энергия", 2 мая - "Ротор" и "Крылья Советов". Что касается финала Кубка России, можно снимать тему переноса - матч состоится 9 мая в Волгограде. Вчера было одно совещание, сегодня Виталий Леонтьевич Мутко проводил инспекцию, наметили работу всех служб, главное запустить эти работы к 21-му числу", - сказал Куликов.

За день до финала Кубка страны в Волгограде состоится товарищеский матч между юношескими сборными России и Германии для игроков не старше 18 лет. "Я докладывал по этому матчу, Виталий Леонтьевич сообщил всем службам, что эта встреча тоже будет, она состоится в большой праздничной атмосфере перед 9 мая на стадионе "Зенит". Там совсем другая история, не такой статус, как у финала Кубка России, но мы все равно готовимся, хотим показать особенности российского гостеприимства, это хороший товарищеский матч", - отметил глава департамента РФС.

18 апреля состоятся полуфинальные матчи Кубка России, в которых между собой сыграют московский "Спартак" и "Тосно" из Ленинградской области, а также ярославский "Шинник" и курский "Авангард". Победители этих матчей встретятся в финале турнира.

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