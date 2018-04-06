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Футболист "Арсенала" Мхитарян может пропустить остаток сезона из-за травмы

Спорт
6 апреля, 21:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Мхитарян получил травму на 61-й минуте первого четвертьфинального матча Лиги Европы против московского ЦСКА

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Генрих Мхитарян

Генрих Мхитарян

© EPA-EFE/WILL

ТАСС, 6 апреля. Армянский полузащитник английского "Арсенала" Генрих Мхитарян может не сыграть в оставшейся части сезона из-за травмы колена. Об этом сообщает The Telegraph.

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ЦСКА снова проиграл в Англии и практически лишился шансов на полуфинал Лиги Европы

Мхитарян получил травму на 61-й минуте первого четвертьфинального матча Лиги Европы против московского ЦСКА (4:1), который прошел в Лондоне 5 апреля.

Результаты медицинского обследования ожидаются в эти выходные. Полузащитник точно пропустит гостевой матч чемпионата Англии против "Саутгемптона" (8 апреля), а также ответную встречу против ЦСКА (12 апреля).

Мхитарян перешел в "Арсенал" в январе 2018 года. В чемпионате Англии футболист провел за команду семь матчей, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

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