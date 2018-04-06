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Команда "Парадиз" из России лидирует после короткой программы на ЧМ по синхронному катанию

Спорт
6 апреля, 23:18 дата обновления: 6 апреля, 23:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Другая российская команда "Татарстан" идет восьмой

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ТАСС, 6 апреля. Российская команда "Парадиз" лидирует по итогам короткой программы на чемпионате мира по синхронному фигурному катанию, который проходит в Стокгольме. Россиянки получили 76,05 балла.

На втором месте идет Surprise из Швеции (72,83), на третьем - финская команда Marigold Ice Unity (72,61). Другая российская команда "Татарстан" по итогам короткой программы идет восьмой (68,32).

Команды представят произвольные программы в субботу.

Синхронное фигурное катание не является олимпийской дисциплиной, однако чемпионаты мира под эгидой Международного союза конькобежцев в этом виде проводятся с 2000 года. Год назад в Будапеште также победили российские фигуристки из "Парадиза", в 2015 году в канадском Гамильтоне они стали третьими.

По правилам синхронного фигурного катания на льду выступают по 16 человек, из них не более шести мужчин. Однако большинство команд включает в состав лишь одного-двух мужчин.

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