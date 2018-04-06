Хоккеисты олимпийской сборной России победили немцев в матче Евровызова в Сочи

СОЧИ, 6 апреля. /ТАСС/. Олимпийская сборная России по хоккею со счетом 4:1 одержала победу над командой Германии в матче Евровызова. Встреча прошла в ледовом дворце "Большой" в Сочи.

В составе победителей отличились Артем Ильенко (10-я и 33-я минуты), Кирилл Семенов (23) и Алексей Береглазов (55), у сборной Германии шайбу забросил Марк Михелис (50).

В составах обеих команд не было хоккеистов, выступавших в феврале в южнокорейском Пхёнчхане в финале Олимпийских игр, когда команда олимпийских атлетов из России победила со счетом 4:3 в овертайме.

Второй матч сборных России и Германии пройдет 7 апреля, начало - в 17:00 мск.

Турнир Европейского хоккейного вызова был создан в результате соглашения между федерациями хоккея 12 стран. В рамках подготовки к чемпионату мира команды, не входящие в число ведущих согласно рейтингу Международной федерации хоккея (IIHF), проводят серию сдвоенных матчей с сильнейшими европейскими сборными - России, Швеции, Финляндии и Чехии.

14-15 апреля олимпийская команда России проведет еще два матча Евровызова - в Йёвике против сборной Норвегии.