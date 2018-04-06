Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Хоккеисты олимпийской сборной России победили немцев в матче Евровызова в Сочи

Спорт
6 апреля, 22:30 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 6, апреля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу россиян

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Антон Новодережкин/ТАСС

СОЧИ, 6 апреля. /ТАСС/. Олимпийская сборная России по хоккею со счетом 4:1 одержала победу над командой Германии в матче Евровызова. Встреча прошла в ледовом дворце "Большой" в Сочи.

В составе победителей отличились Артем Ильенко (10-я и 33-я минуты), Кирилл Семенов (23) и Алексей Береглазов (55), у сборной Германии шайбу забросил Марк Михелис (50).

В составах обеих команд не было хоккеистов, выступавших в феврале в южнокорейском Пхёнчхане в финале Олимпийских игр, когда команда олимпийских атлетов из России победила со счетом 4:3 в овертайме.

Второй матч сборных России и Германии пройдет 7 апреля, начало - в 17:00 мск.

Турнир Европейского хоккейного вызова был создан в результате соглашения между федерациями хоккея 12 стран. В рамках подготовки к чемпионату мира команды, не входящие в число ведущих согласно рейтингу Международной федерации хоккея (IIHF), проводят серию сдвоенных матчей с сильнейшими европейскими сборными - России, Швеции, Финляндии и Чехии.

14-15 апреля олимпийская команда России проведет еще два матча Евровызова - в Йёвике против сборной Норвегии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин снял с должностей ряд генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС
2
МИД РФ заявил, что ответ Москвы на новые санкции Вашингтона будет жестким
3
Посольство РФ в Лондоне назвало отказ в визе Виктории Скрипаль политически мотивированным
4
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
5
США ввели новые санкции против российских чиновников, бизнесменов и компаний
6
Новые санкции США. Кто вошел в черный список
7
Российские ученые предложили причислить их работу к творческой деятельности
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости