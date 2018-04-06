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Знарок назвал хорошей игру СКА в пятом матче плей-офф КХЛ с ЦСКА

Спорт
6 апреля, 22:47 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 6, апреля. /ТАСС

Защитник СКА Егор Рыков выразил уверенность, что хоккеистам его команды удастся победить в следующих матчах

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Главный тренер СКА Олег Знарок

Главный тренер СКА Олег Знарок

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 апреля. /ТАСС/. Главный тренер санкт- петербургского СКА Олег Знарок считает, что его команда показала хорошую игру в матче с московским ЦСКА, несмотря на поражение. Об этом он сказал на пресс-конференции.

СКА со счетом 0:1 проиграл ЦСКА дома в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). ЦСКА вышел вперед в серии до четырех побед - 3-2.

"Неплохо двигались, хорошая игра была, обилие голевых моментов, но, к сожалению, наверное, что-то от нас отвернулось. А так, в принципе, все нормально, готовимся к следующей игре", - сказал Знарок.

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"Хорошая команда, но психология, наверное, немножко [упала]. Как у нас, так и у них", - добавил он, отвечая на вопрос журналистов о психологическом давлении на игроков команды после второго проигрыша ЦСКА. Главный тренер СКА также отметил, что вратаря Микко Коскинена во время матча было решено заменить на Игоря Шестеркина из-за "затяжки игры".

По словам специалиста, у игроков уже давно сказывается усталость после Олимпиады. "Вы думаете пройти через такое - так просто?" - сказал он.

Защитник СКА Егор Рыков выразил уверенность, что его команде удастся победить в следующих матчах. Он добавил, что "игроки в данном матче прибавили в движении" по сравнению с прошлой игрой, однако забить им не удалось.

Тяжелый матч для ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин также отметил, что игра для его команды была сложной. "Тяжелый матч для ребят и для тренеров. Готовимся к следующей игре", - сказал он. По его словам, вопрос участия в следующем матче форварда Ивана Телегина, который пока пропустил все игры со СКА, решится завтра.

Никитин также рассказал, что решил заменить вратаря Илью Сорокина из-за того, что "ему было не просто выдерживать такую нагрузку". Вместо него на лед вышел швед Ларс Юханссон.

Шестой матч состоится в Москве 8 апреля.

 

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