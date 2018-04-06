Отец Нурмагомедова: Яквинта будет мотивирован перед боем на турнире UFC 223

НЬЮ-ЙОРК, 6 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Американский боец смешанного стиля Эл Яквинта, выступающий в легком весе, будет мотивирован перед титульным поединком с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Об этом ТАСС сообщил отец российского бойца Абдулманап Нурмагомедов.

"Мы будем драться и побеждать, какая разница против кого? Яквинта, как и остальные, опасен тем, что будет заряжен, у него есть стимул. Но для нас это не имеет значения, важен титул", - сказал отец Нурмагомедова.

Изначально Нурмагомедов должен был провести титульный бой на турнире UFC 223 в Нью-Йорке с американцем Тони Фергюсоном, однако менее чем за неделю до боя американец получил повреждение колена и снялся с поединка. На замену Фергюсону был вызван соотечественник Фергюсона Макс Холлоуэй, который не сумел уложиться в весовую категорию на церемонии взвешивания в пятницу, после чего врачи запретили ему участвовать в турнире.

Позднее UFC принял решение заменить Холлоуэя другим американским бойцом Энтони Петтисом, однако тот отказался от боя из-за того, что организация не смогла удовлетворить его финансовые требования.

Яквинта одержал 13 побед, в том числе восемь досрочно, и потерпел три поражения. Бой Нурмагомедова и Яквинты пройдет в ночь на 8 апреля.