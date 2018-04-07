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Нурмагомедов подписал контракт на бой с Яквинтой

Спорт
7 апреля, 0:00 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Нурмагомедов признался, что ему было все равно, с кем драться

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НЬЮ-ЙОРК, 6 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на поединок с американцем Элом Яквинтой, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Мне было все равно, с кем драться, я рад что это произошло. Мне сказали, что можно встретиться с Яквинтой, я дал согласие. Для меня важен титул чемпиона, и я готов его завоевать", - сказал Нурмагомедов во время подписания контракта.

Изначально Нурмагомедов должен был провести титульный бой на турнире UFC 223 в Нью-Йорке с Тони Фергюсоном, однако менее чем за неделю до боя американец получил повреждение колена и снялся с поединка. На замену Фергюсону был вызван другой американец Макс Холлоуэй, который не сумел уложиться в весовую категорию, после чего врачи запретили ему участвовать в турнире.

Позднее UFC принял решение заменить Холлоуэя другим американским бойцом Энтони Петтисом, однако тот отказался от поединка из-за того, что организация не смогла удовлетворить его финансовые требования. В результате руководство UFC приняло решение провести титульный бой в легком весе между Нурмагомедовым и американцем Элом Яквинтой.

Турнир UFC 223 пройдет в Нью-Йорке в ночь с 7 на 8 апреля.

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