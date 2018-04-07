Президент ХК ЦСКА не считает игру вратаря Юханссона в матче со СКА сверхъестественной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 апреля. /ТАСС/. Голкипер хоккейного клуба ЦСКА Ларс Юханссон не показал сверхъестественной игры в матче со СКА. Такое мнение журналистам высказал президент столичных армейцев Игорь Есмантович.

ЦСКА в гостях одержал победу над СКА со счетом 1:0 в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). ЦСКА вышел вперед в серии до четырех побед - 3-2. Ворота у гостей защищал вместо основного голкипера Ильи Сорокина швед Ларс Юханссон.

"Не хочется в его [Юханссона] сторону говорить какие-то сверхъестественные вещи. В такие команды, как ЦСКА, слабые вратари не приходят. Ларс играет так, как вся команда - на победу", - сказал Есмантович.

Во втором периоде СКА превзошел соперника по броскам в сторону ворот в три раза - 38-12. "Идет хоккейное сражение, СКА играет дома, нас чуть поддавили. Мы приняли такую игру", - отметил Есмантович.

"ЦСКА сыграл в обороне очень здорово"

Защитник хоккейного клуба ЦСКА Мэт Робинсон рассказал журналистам, что надеется на более атакующую игру своих одноклубников в следующем матче, отметив высокий уровень действий игроков ЦСКА в защите.

"Конечно, мы должны больше времени действовать с шайбой. В обороне мы сыграли очень здорово. Надеюсь, в следующем матче мы будем гораздо больше играть в атаке", - сказал Робинсон.

Впервые в этой серии у ЦСКА сыграл Максим Шалунов, ставший лидером армейцев в регулярном сезоне по заброшенным шайбам. "Когда в команду возвращается такой мастеровитый игрок, это помогает ей. Здорово, что он сумел нам помочь", - отметил канадец.

Нападающий ЦСКА Константин Окулов отметил игру своих партнеров в обороне во втором периоде, когда ЦСКА четыре раза играл в меньшинстве. "Мужики красавцы, кто играл в меньшинстве, мы вытерпели и выиграли. У нас не было задачи вытерпеть в обороне первые два периода, мы всегда пытаемся забить и также хотим выиграть", - подчеркнул он.

Следующий матч команд пройдет в Москве 8 апреля. В случае победы ЦСКА выйдет в финал плей-офф КХЛ.