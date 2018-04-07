Стали известны все четвертьфинальные пары плей-офф баскетбольной Евролиги

ТАСС, 7 апреля. По итогам заключительного тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги определились все четвертьфинальные пары плей-офф турнира.

В матчах 30-го тура литовский "Жальгирис" победил в овертайме греческий "Олимпиакос" (86:85), испанская "Валенсия" обыграла израильский "Маккаби" из Тель-Авива (87:84), испанский "Реал" был сильнее немецкого "Бамберга" (106:86).

Таким образом, в четвертьфиналах сыграют ЦСКА (Россия, первое место в регулярном чемпионате) - Химки (Россия, 8-е), "Фенербахче" (Турция, 2-е) - "Баскония" (Испания, 7-е), "Олимпиакос" (3-е) - "Жальгирис" (6-е), "Панатинаикос" (Греция, 4-е) - "Реал" (5-е).

Четвертьфинальные серии пройдут до трех побед. Команды, занявшие места с первого по четвертое, имеют преимущество своей площадки в плей-офф. Первые поединки 1/4 финала будут сыграны 17 апреля.

"Финал четырех" Евролиги 2018 года пройдет в Белграде. Действующим победителем турнира является турецкий "Фенербахче".

The Playoffs are set!



Who wins it from here? pic.twitter.com/YHHkt6mljX — EuroLeague (@EuroLeague) 6 апреля 2018 г.