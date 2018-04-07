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Нурмагомедов заявил, что готов выяснить отношения с Макгрегором в любом месте

Спорт
7 апреля, 2:30 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 7, апреля. /ТАСС

Хабиб Нурмагомедов проведет поединок за титул чемпиона UFC в легком весе в ночь на 8 апреля в Нью-Йорке против американца Эла Яквинты

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НЬЮ-ЙОРК, 7 апреля. /ТАСС/. Российский боец Хабиб Нурмагомедов предложил ирландцу Конору Макгрегору выяснить отношения в октагоне или вне его в любое время. Об этом Нурмагомедов заявил на пресс-конференции перед турниром Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Нью-Йорке.

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Ранее стало известно, что Макгрегор освобожден из зала суда в Нью-Йорке за залог в $50 тысяч. Ирландец напал на автобус с бойцами в четверг, спустя некоторое время он сам явился в полицейский участок после разговора с главой UFC Дэйном Уайтом.

В автобусе также находился Нурмагомедов, а нападение считают реакцией Макгрегора на конфликт между российским бойцом и его партнером по команде Артемом Лобовым.

"Надеюсь, Конор решит все свои проблемы. Мы разберемся с ним по-мужски и все решим в клетке или за ней, это не важно. Если он хочет встретиться, пусть просто пришлет место, я приду", - сказал Нурмагомедов.

Нурмагомедов проведет поединок за титул чемпиона UFC в легком весе в ночь на 8 апреля в Нью-Йорке против американца Эла Яквинты.

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