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Российские керлингисты проиграли голландцам в матче чемпионата мира в Лас-Вегасе

Спорт
7 апреля, 2:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, апреля. /ТАСС

В заключительном матче предварительного раунда турнира российская сборная сыграет против команды Южной Кореи

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ТАСС, 7 апреля. Мужская сборная России по керлингу уступила команде Нидерландов со счетом 6:8 в предпоследнем матче предварительного раунда чемпионата мира, который проходит в Лас-Вегасе.

За сборную России выступали Алексей Тимофеев (скип), Сергей Глухов (вице-скип), Артур Ражабов и Евгений Климов, Артем Шмаков провел матч в качестве запасного. Россияне неудачно начали матч, уступая после четырех эндов со счетом 1:5. Затем подопечные Александра Козырева догнали соперника, сумев к заключительному энду выйти вперед в счете - 6:5. В 10-м энде скип российской сборной допустил ошибку на заключительном броске, позволив голландцам одержать победу.

В последнем матче кругового турнира российские керлингисты встретятся с командой Южной Кореи, которая в параллельной игре победила норвежцев (9:5). Начало матча - 04:30 мск.

Перед заключительным туром сборная России делит седьмое место с командой США, одержав пять побед при шести поражениях. Лидируют шведы (11 побед и одно поражение), вторыми идут шотландцы (11 и одно поражение), третьими - канадцы (восемь побед и три поражения), четвертыми - норвежцы (семь побед, пять поражений). Данные команды уже гарантировали себе участие в следующем раунде соревнований, шведы и шотландцы напрямую вышли в полуфинал турнира.

На предварительной стадии чемпионата мира выступают 13 сборных, которые проводят однокруговой турнир. Первые две команды выходят в полуфинал, тогда как сборные, занявшие места с третьего по шестое, разыграют еще две путевки в дополнительных матчах. Квалификационные матчи и полуфиналы пройдут 7 апреля, финал и матч за третье место состоятся 8 апреля.

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