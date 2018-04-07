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"Сент-Луис" обыграл "Чикаго" в матче НХЛ и поднялся на 8-е место в Западной конференции

Спорт
7 апреля, 6:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, апреля. /ТАСС

Для выхода в плей-офф "Сент-Луису" необходимо не проиграть в основное время в заключительном матче регулярного чемпионата против "Колорадо"

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Хоккеисты "Сент-Луиса" Винс Данн, Владимир Тарасенко и Иван Барбашев (слева направо)

Хоккеисты "Сент-Луиса" Винс Данн, Владимир Тарасенко и Иван Барбашев (слева направо)

© AP Photo/Michael Ainsworth

ТАСС, 7 апреля. "Сент-Луис" на выезде победил "Чикаго" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и поднялся на восьмое место в конференции, дающее право выступить в предстоящем плей-офф. Последняя путевка в розыгрыш Кубка Стэнли от Западной конференции будет разыграна в очном поединке между "Сент-Луисом" и "Колорадо".

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В составе "Сент-Луиса" хет-трик оформил Патрик Берглунд (19-я, 49-я, 59-я минуты), еще одна шайба на счету Джейдена Шварца (53). У "Чикаго" единственный гол на счету Эрика Густафссона (49).

Российские нападающие "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко и Иван Барбашев не смогли отметиться результативными действиями в матче. Тарасенко сыграл 15 минут 53 секунды, успев нанести четыре броска и провести силовой прием. Барбашев провел на площадке 11 минут, нанес два броска и совершил силовой прием.

"Сент-Луис" поднялся на восьмое место в таблице Западной конференции, набрав 94 очка в 81 матче. На последнюю путевку в плей-офф от Запада претендуют "Сент- Луис" и "Колорадо", идущий на девятом месте (93 очка после 81 игры). В заключительном матче регулярного чемпионата "Сент-Луис" и "Колорадо" сыграют друг с другом, встреча пройдет в ночь на воскресенье в Денвере (штат Колорадо). "Колорадо" для выхода в плей-офф требуется обыграть соперника в основное время, любой другой исход выведет в розыгрыш Кубка Стэнли "Сент-Луис".

Ранее участие в плей-офф от Западной конференции гарантировали клубы: "Нэшвилл", "Виннипег", "Вегас", "Сан- Хосе", "Миннесота", "Лос-Анджелес" и "Анахайм".

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