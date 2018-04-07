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Мужская сборная России не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира по керлингу

Спорт
7 апреля, 6:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, апреля. /ТАСС

В 12 матчах предварительного раунда команда скипа Алексея Тимофеева одержала пять побед при семи поражениях и заняла девятое место

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© Владимир Смирнов/ТАСС

ТАСС, 7 апреля. Мужская сборная России по керлингу уступила команде Южной Кореи со счетом 4:9 в заключительном матче предварительного раунда чемпионата мира, который проходит в Лас-Вегасе, и не смогла выйти в плей-офф турнира.

За сборную России выступали Алексей Тимофеев (скип), Сергей Глухов (вице-скип), Артур Ражабов и Евгений Климов, Артем Шмаков провел матч в качестве запасного. Главным тренером российской команды является Александр Козырев. В итоговой турнирной таблице сборная России заняла девятое место, одержав пять побед при семи поражениях, и не пробилась в следующий раунд турнира.

На предварительной стадии чемпионата мира выступали 13 сборных, которые провели однокруговой турнир. Согласно регламенту, первые две команды по итогам предварительного этапа выходят напрямую в полуфинал. Сборные, занявшие места с третьего по шестое, разыграют еще две путевки в квалификационных встречах.

Первое место в предварительном раунде заняли керлингисты из Швеции, одержавшие в 12 играх 11 побед. Второе место заняла сборная Шотландии (11 побед), третье - Канады (9), четвертое - Южной Кореи (7), пятое - Норвегии (7), шестое - США (6). Далее в турнирной таблице расположились сборные Швейцарии (6), Италии (5), России (5), Нидерландов (4), Японии (3), Китая (3) и Германии (1). Шведы и шотландцы напрямую попали в полуфиналы, в квалификационных матчах за выход в 1/2 финала сыграют команды Южной Кореи и Норвегии, а также сборные Канады и США.

Квалификационные игры и полуфиналы пройдут в субботу, финал и матч за третье место состоятся 8 апреля.

Мужская сборная России ни разу не выходила в плей-офф чемпионата мира. На прошлогоднем турнире в канадском Эдмонтоне команда Тимофеева заняла последнее место, не сумев одержать ни одной победы в 11 матчах предварительного раунда.

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