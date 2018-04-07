Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: юниорский хоккейный клуб попал в ДТП в Канаде, 14 человек погибли

Спорт
7 апреля, 9:24 дата обновления: 7 апреля, 10:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, апреля. /ТАСС

Автобус, в котором юниорская команда ехала на матч, столкнулся с грузовиком

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 7 апреля. Четырнадцать человек погибли в результате ДТП, в котором автобус с игроками юниорского хоккейного клуба "Гумбольдт Бронкос" из Канады столкнулся с грузовиком. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на FoxNews.

Еще 14 находятся в госпитале, трое - в тяжелом состоянии. Всего в автобусе находились 28 человек.

Автобус, в котором юниорская команда ехала на матч с "Нипавин Хоукс", столкнулся с грузовиком. ДТП произошло рядом с канадским городом Тисдейл. Матч был отменен. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и Федерация хоккея Канады выразили свои соболезнования близким погибших игроков.

Полиция проводит расследование обстоятельств ДТП.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин снял с должностей ряд генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС
2
Благовещение Пресвятой Богородицы: история, смысл и традиции праздника
3
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
4
МИД РФ заявил, что ответ Москвы на новые санкции Вашингтона будет жестким
5
"Борьба за мир": чего ждать от нового главы Совета нацбезопасности США
6
Американских инвесторов обязали до 7 мая продать акции фирм из РФ, подпавших под санкции
7
Экипаж российского судна "Норд" привлечен на Украине к административной ответственности
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости