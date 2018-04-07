СМИ: юниорский хоккейный клуб попал в ДТП в Канаде, 14 человек погибли

ТАСС, 7 апреля. Четырнадцать человек погибли в результате ДТП, в котором автобус с игроками юниорского хоккейного клуба "Гумбольдт Бронкос" из Канады столкнулся с грузовиком. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на FoxNews.

Еще 14 находятся в госпитале, трое - в тяжелом состоянии. Всего в автобусе находились 28 человек.

Автобус, в котором юниорская команда ехала на матч с "Нипавин Хоукс", столкнулся с грузовиком. ДТП произошло рядом с канадским городом Тисдейл. Матч был отменен. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и Федерация хоккея Канады выразили свои соболезнования близким погибших игроков.

Полиция проводит расследование обстоятельств ДТП.