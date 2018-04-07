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Нападающий "Сент-Луиса" Берглунд признан первой звездой дня в НХЛ

Спорт
7 апреля, 9:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, апреля. /ТАСС

Игрок забросил три шайбы в матче против "Чикаго"

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ТАСС, 7 апреля. Шведский форвард "Сент-Луиса" Патрик Берглунд признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В матче против "Чикаго" (4:1) 29-летний хоккеист оформил хет-трик, который стал для него вторым в карьере.

Второй звездой дня стал канадский нападающий "Тампы" Янни Гурд, забросивший одну шайбу и сделавший две результативные передачи в матче против "Баффало" (7:5).

Третьей звездой признан американский вратарь "Питтсбурга" Кэйзи Десмит, который отразил все 35 бросков в матче с "Оттавой" (4:0) и оформил первый шатаут в карьере.

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