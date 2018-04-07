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Вяльбе: Легков - великий спортсмен, он заслуживает большего, чем работа тренером

Спорт
7 апреля, 11:36 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Глава Федерации лыжных гонок России заявила, что готова помочь олимпийскому чемпиону в будущих начинаниях

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Президент ФЛГР Елена Вяльбе

Президент ФЛГР Елена Вяльбе

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 7 апреля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков, объявивший о завершении спортивной карьеры, заслуживает большего, чем работа тренером. Таким мнением с ТАСС поделилась президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

"Мне всегда тяжело расставаться с людьми, с которыми ты долгое время работал, общался, но это спорт, карьера в нем рано или поздно заканчивается, - сказала Вяльбе. - Саша принял это решение, и мне жаль, поскольку для меня он - один из самых интересных людей в спорте, великий спортсмен. Он не будет тренером, это не для него - он заслуживает большего. И если моя помощь понадобится - я это сделаю, у нас хорошие отношения".

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"Он тяжело шел к своей золотой медали в Сочи и добился ее. А это мечта любого спортсмена - стать олимпийским чемпионом, - отметила Вяльбе. - А что последние два года творилось и в его душе, и в нашей, и в моей в том числе... Но он смог это выдержать, держался как мог".

Президент ФЛГР высказала слова благодарности Легкову. "Я счастлива, что у меня в жизни были такие люди, и слава богу, что такие в ней встречаются. Уверена, мы не потеряем контакт, будем общаться. Сейчас, наверно, даже на равных".

Легков на Играх в Сочи одержал победу на дистанции 50 км свободным стилем и стал вторым в составе эстафеты. Также на его счету серебро (2007 год) и бронза (2013) чемпионатов мира. В сезоне-2012/13 он стал победителем престижной лыжной многодневки "Тур де Ски". В минувшем сезоне он не выступал по причине временного отстранения, которое было наложено в связи с подозрением в нарушении антидопинговых правил на Играх в Сочи.

В ноябре дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета аннулировала его результаты в Сочи, позже Спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляцию россиянина, вернув ему олимпийские награды.

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