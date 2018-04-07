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Биатлонистка Сливко планирует работать над техникой в будущем сезоне

Спорт
7 апреля, 11:56 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 7, апреля. /ТАСС

Спортсменка отметила, что ей непонятна критика со стороны недоброжелателей

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Виктория Сливко

Виктория Сливко

© Михаил Терещенко/ТАСС

ТЮМЕНЬ, 7 апреля. /ТАСС/. Российская биатлонистка Виктория Сливко планирует работать над техникой во время подготовки к следующему сезону. Об этом она рассказала ТАСС.

В прошедшем сезоне Сливко приняла участие в пяти гонках на этапах Кубка мира, в лучшей из которой заняла 27-е место.

"На будущий сезон, безусловно, нужно работать и подтягивать все компоненты, то есть работать над стрельбой, над ходом, над техникой - у меня много есть недочетов и различных проблем, поэтому в подготовке пристальное внимание уделю всему этому, - отметила спортсменка. - Во- первых, нужно пообщаться с тренером, он будет писать план тренировок. Мы с ним понимаем, что нужно работать над техникой, правильная техника передвижения - более скоростная, поэтому если я исправлю технические ошибки, то стану быстрее на лыжне, ну и функционально будем готовиться".

Готовиться к будущему сезону спортсменка готова под руководством любого тренера. "Понятно, что есть какие-то мысли и желания, с кем бы хотелось тренироваться, но все равно это решит руководство, и мы будем, несмотря ни на что, работать с теми тренерами, которых нам предоставят", - уточнила она.

По словам Сливко, ей непонятна резкая критика со стороны недоброжелателей. "Я не случайно оказываюсь в сборной, потому что также, как и все девочки, прохожу отбор, отбираюсь в основу, меня заслуженно берут. То, что не получается иногда, - это у всех бывает. Я не знаю, почему такое отношение ко мне на самом деле", - прокомментировала Сливко.

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