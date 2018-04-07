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"Амкар" победил "СКА-Хабаровск" в матче 25-го тура РФПЛ

Спорт
7 апреля, 12:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, апреля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу пермского клуба

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Болельщики "Амкара"

Болельщики "Амкара"

© Игорь Катаев/ТАСС

ТАСС, 7 апреля. Пермский "Амкар" одержал победу над "СКА-Хабаровском" со счетом 2:0 в гостевом матче 25-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

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Голы забили Александр Рязанцев (45-я минута) и Михаил Костюков (90). На 57-й минуте полузащитник "СКА-Хабаровска" Дмитрий Кабутов получил красную карточку за жесткий подкат в ноги защитнику гостей Петару Заневу. Игрок "Амкара" несколько минут пролежал на газоне, смог покинуть поле только с помощью врачей, однако через несколько минут вернулся в игру. На 67-й минуте его заменил Иван Мельников.

"Амкар" поднялся на девятое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. "СКА-Хабаровск" занимает 16-е место с 13 баллами в активе. В следующем матче 14 апреля "Амкар" примет казанский "Рубин", 15 апреля "СКА-Хабаровск" сыграет в гостях с "Ростовом".

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