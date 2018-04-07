Гаджиев: сопернику Нурмагомедова Яквинте морально будет легче, от него не ждут победы

МОСКВА, 7 апреля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Американский боец смешанного стиля Эл Яквинта, с которым в ночь на воскресенье проведет бой россиянин Хабиб Нурмагомедов, - боец достаточно высокого класса, хорошо известный любителям единоборств, но от него не ждут победы. Об этом ТАСС рассказал генеральный продюсер промоутерской компания Fight Nights Global Камил Гаджиев.

Встреча Нурмагомедова и Яквинты пройдет на турнире UFC 223, на кону в бою будет стоять титул чемпиона мира Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе (до 70 кг), но получить его сможет только россиянин.

"Яквинта - спортсмен, хорошо знакомый любителям единоборств, его не с верхней полки сняли, почистили и в драку отправили. Американец на хорошем ходу и довольно часто выступает, - рассказал Гаджиев. - Не скажу, что он встречался с лидерами рейтинга, но класс у него довольно высокий".

По мнению Гаджиева, у американца будет определенное психологическое преимущество. "За него в любом случае будет говорить определенный психологический фактор - от него никто не ждет победы, - отметил Гаджиев. - Так уж получилось, что он выручает организацию, а в таких случаях это дает спортсменам преимущество - в случае поражения в его адрес не обрушится критика, в случае победы - он моментально станет супергероем".

"В любом случае нам надо порадоваться за Хабиба - бой спасен. И уже неважно, кто соперник - у Нурмагомедова на кону чемпионский пояс. Он для этого боя сделал все, он дошел до него, и ему предстоит встреча с крепким соперником", - подчеркнул Гаджиев.

Смена соперников

Соперник Нурмагомедова в поединке на турнире UFC 223 менялся дважды. Изначально россиянин должен был драться с временным чемпионом UFC американцем Тони Фергюсоном, который менее чем за неделю до боя был вынужден отказаться от поединка из-за травмы. Ему на замену был выбран действующий чемпион организации в полулегком весе американец Макс Холлоуэй, который получил уведомление о поединке за шесть дней до турнира, но он не уложился в вес и не смог выйти на поединок.

В экстренном порядке для участия в поединке был вызван американец Энтони Петтис. На первом взвешивании он показал перевес менее чем в 100 г, после чего ему было дано два часа, чтобы привести себя в форму. Однако затем стало известно, что Петтис отказался продолжать сгонку. Официально о причинах такого решения не сообщается, но ТАСС стало известно, что Петтис запросил за участие в поединке $1 млн и получил от UFC отказ.

Последним шансом спасти главное событие турнира был Яквинта - один из немногих бойцов аналогичной с Нурмагомедовым весовой категории, который также подходил для титульного боя по рейтингу организации. Яквинта на турнире UFC 223 должен был встретиться с соотечественником Полом Фелдером в рейтинговом поединке, однако позднее стало известно, что их бой был снят с программы вечера. В итоге в пятницу вечером UFC объявил о замене Холлоуэя на Яквинту в титульном пятираундовом поединке с одной оговоркой - в случае если Яквинта победит Нурмагомедова, он не сможет завоевать титул из-за незначительного перевеса, однако если победу одержит Нурмагомедов, то титул перейдет к россиянину.