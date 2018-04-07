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Скончался 18-летний футболист французского клуба "Гавр" Диоп

Спорт
7 апреля, 14:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, апреля. /ТАСС

Причины смерти не сообщаются

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ТАСС, 7 апреля. Защитник французского футбольного клуба "Гавр" Самба Диоп скончался в возрасте 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба клуба второго дивизиона чемпионата Франции.

Причины смерти не сообщаются. "Это ужасный момент для всех членов клуба, от футбольной школы до игроков и тренеров главной команды. "Гавр" выражает глубокие соболезнования семье Самбы", - говорится в сообщении клуба.

В нынешнем сезоне Диоп провел 21 матч за резервную команду "Гавра".

В марте скончались 18-летний игрок французского "Тура" Томас Родригес и 31-летний капитан итальянской "Фиорентины" Давиде Астори.

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