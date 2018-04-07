Скончался 18-летний футболист французского клуба "Гавр" Диоп

ТАСС, 7 апреля. Защитник французского футбольного клуба "Гавр" Самба Диоп скончался в возрасте 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба клуба второго дивизиона чемпионата Франции.

Причины смерти не сообщаются. "Это ужасный момент для всех членов клуба, от футбольной школы до игроков и тренеров главной команды. "Гавр" выражает глубокие соболезнования семье Самбы", - говорится в сообщении клуба.

В нынешнем сезоне Диоп провел 21 матч за резервную команду "Гавра".

В марте скончались 18-летний игрок французского "Тура" Томас Родригес и 31-летний капитан итальянской "Фиорентины" Давиде Астори.